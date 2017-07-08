СМИ: Вскоре может быть объявлено о полном освобождении Мосула от ИГ

PanARMENIAN.Net - Силы безопасности Ирака 8 июля ликвидировали 35 боевиков террористической группировки «Исламское государство», которые пытались покинуть районы Старого города в Мосуле.

«Наши силы продолжают продвигаться вперед, чтобы освободить оставшиеся части Старого города», — сообщил представитель командования Яхья Расул, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Агентство Reuters, в свою очередь, со ссылкой на местные СМИ сообщает, что о полном освобождении Мосула может быть объявлено в течение нескольких часов.

Ранее премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ в 2014 году провозгласил «халифат», является «концом игиловского лжегосударства». Представитель коалиции Райан Диллон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.