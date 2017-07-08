Трамп назвал потрясающей встречу с Путиным

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп назвал потрясающей свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась 7 июля на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Таким образом Трамп охарактеризовал первую официальную встречу двух президентов в ходе беседы с британским премьером Терезой Мэй, пишет BBC.

Ожидалось, что встреча Трампа и Путина займет полчаса, но президенты проговорили больше двух часов.

После встречи представители обеих сторон подчеркивали, что она прошла в весьма доброжелательной атмосфере. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказали о переговорах по-разному: по словам Лаврова, Трампа успокоили заверения Путина, что Россия не организовывала никаких хакерских атак в ходе президентской кампании в США; Тиллерсон же такого не говорил.

Помимо возможного вмешательства России в американские выборы, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили и другие темы, вызывающие большую напряженность в отношениях двух стран: в частности, конфликт в Сирии и ситуацию на Украине.

«Потрясающий» (tremendous) - одно из любимых слов Трампа, которые тот употребляет в очень разных ситуациях: он говорил так о первом дне своего визита в Саудовскую Аравию, о своем финансовом состоянии и даже о ненависти, которую якобы несет в себе ислам. Согласно сайту YourDictionary, подсчитавшему любимые слова Трампа, tremendous находится на 16-м месте из 20.