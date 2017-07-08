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«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Эвертоном» трансфер Лукаку

«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Эвертоном» трансфер Лукаку
8 июля 2017 - 16:58 AMT

PanARMENIAN.Net - «Манчестер Юнайтед» сделал «Эвертону» очередное предложение по трансферу форварда Ромелу Лукаку.

«Красные дьяволы» готовы отдать за 24-летнего бомбардира £75 млн сразу, еще £15 млн в качестве бонусов, а также нападающего Уэйна Руни, чья стоимость оценивается примерно в £10 млн, пишет Championat.com со ссылкой на The Guardian.

Таким образом, трансферная стоимость Лукаку может составить £100 млн.

Между тем, в заявлении, размещенном на официальном сайте команды, говорится, что МЮ согласовал с «Эвертоном» трансферную стоимость Лукаку, однако игроку еще предстоит согласовать личные условия контракта и пройти медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что об условиях контракта с Лукаку договорился «Челси», откуда бельгийский футболист и перешел в «Эвертон» в 2014 году. Контракт Ромелу с «ирисками» рассчитан до 2019 года.

Лукаку в минувшем сезоне провел 39 матчей за «Эвертон», в которых отличился 26 раз и отдал 7 результативных передач.

Ссылки по теме:
Championat.com: «Манчестер Юнайтед» готов отдать «Эвертону» за Лукаку £ 90 млн и Руни
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