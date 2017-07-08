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Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 поступил в продажу

Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 поступил в продажу
8 июля 2017 - 17:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Samsung начала продажи восстановленного Galaxy Note 7, представленного на днях под названием Samsung Galaxy Note Fan Edition. Пока он стал доступен только в Южной Корее по цене порядка 617 долларов США, что на 265 долларов дешевле оригинального Galaxy Note 7 на момент старта продаж.

Главным техническим отличием стала невзрывающаяся, теоретически, батарея сниженной емкости — 3200 мАч, пишет Ferra.ru.

Также в смартфоне установлена сразу свежая версия операционной ситемы Android 7.0 Nougat и появилась ограниченная функциональность помощника Bixby. На момент анонса было заявлено, что «фанатская» версия будет выпущена тиражом всего 400 000 штук и не будет поставляться на рынки Европы и США.

Отзыв бракованных Galaxy Note 7 осенью 2016 года оказался беспрецедентным по масштабу для Samsung. Как показало расследование причин возгорания и самоподрыва смартфонов, взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition вышел в продажу
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