Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС и «Турецкий поток» на саммите G20
8 июля 2017 - 18:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности встречи Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «на полях» саммита G20.
«Подробно сверили часы по реализации «Турецкого потока», поговорили по проекту возведения атомной электростанции в Аккую, состоялся отдельный разговор с глазу на глаз по Сирии»,— сказал Песков, пишет «Ъ».
На вопрос о том, известно ли о дальнейших планируемых контактах президентов двух стран, пресс-секретарь ответил отрицательно. Он также отметил, что между Россией и Турцией идет интенсивное общение на различных уровнях.
Ранее стало известно, что Путин и Эрдоган «на полях» саммита G20 обсудили сирийское урегулирование. Владимир Путин отметил, что серьезное продвижение достигнуто благодаря усилиям Турции. Лидеры двух стран договорились наращивать координацию усилий по урегулированию в Сирии еще в мае.
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