Мэтт Ривз планирует снять трилогию о Бэтмене

PanARMENIAN.Net - Режиссер Мэтт Ривз сообщил, что уже прикидывает идеи для трилогии о Бэтмене. Несмотря на то, что режиссер подписан пока на один фильм, он, по сути, подтвердил свою готовность поставить три части, если DC Films согласится с его видением проекта.

При этом Мэтт Ривз провел параллели между Цезарем Энди Серкиса и Бэтменом Бена Аффлека.

«Я надеюсь рассказать довольно эмоциональную историю о Бэтмене и вижу много сходства между ними. Они оба травмированы и всеми силами пытаются поступать правильно в несовершенном мире, источником упадка которого являются люди»,- отметил Ривз, пишет «Кинопоиск».

Режиссер намекнул, что его Бэтмен будет ближе к комиксам, то есть следует ждать детектив с нуарным привкусом. В качестве источника вдохновения Ривз называет фильмы Альфреда Хичкока.

Мэтт Ривз пришел на режиссерский пост «Бэтмена», заменив Бена Аффлека, который собирался сам ставить кино о своем герое.

«Бэтмен» выйдет на экраны в 2019 году.