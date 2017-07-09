В Ереване открывается кинофестиваль «Золотой абрикос»: Каким он будет в 2017 году
9 июля 2017 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В армянской столице 9 июля стартует 14 Международный кинофестиваль «Золотой абрикос». Официальная церемония открытия пройдет вечером в ереванском кинотеатре «Москва», куда по красной ковровой дорожке направятся участники и гости фестиваля.
Уже по сложившейся традиции «Золотой абрикос» откроется классической лентой армянского кино. В 2017 году фильмом открытия стала художественная картина «Хас-пуш» (1927 года), поставленная Амо Бек-Назаровым по мотивам рассказов Раффи «Носящие шелк» и Вртанеса Папазяна «Персия при Каджарах». При этом фильм будет представлен в новом музыкальном сопровождении, которое специально для фестиваля создал армянский музыкант Ваагн Айрапетян.
Как ранее отметил учредитель и бессменный председатель ереванского кинофестиваля, Народный артист Армении, режиссер Арутюн Хачатрян, на фестивале будет представлено более 100 фильмов, многие из которых являются лучшими мировыми премьерами 2017 года.
В жюри вошли авторитетные представители киноиндустрии, в их числе оскароносный режиссер Хью Хадсон (Великобритания), победительница Берлинского кинофестиваля, режиссер Илдико Эньеди (Венгрия), лауреат «Золотого абрикоса», лауреат 37 кинопремий, режиссер Сиро Гера (Колумбия), режиссер Алексей Федорченко (Россия).
В 2017 году в рамках фестиваля будут организованы показы под открытым небом на территории Лебединого озера, Каскада, также в административном округе Нор-Норк, Юго-восточном районе Еревана, на площади Свободы, в «Парке влюбленных» и т.д.
Кроме того, будут представлены несколько фестивальных фильмов, а также картины Юрия Ерзнкяна, Фрунзе Довлатяна, Сергея Исраеляна, чьи «звезды» появятся на площади Азнавура.
Также в рамках «Золотого абрикоса» на площади Азнавура в Ереване состоится большой джазовый концерт с участием извсетного джазмена Левона Малхасяна.
Фестиваль завершится показом фильма «Намерение уничтожить» Джо Берлингера, который рассказывает о съемках фильма «Обещание» (The Promise). Премьерный показ фильма прошел в рамках международного кинофестиваля «Трайбека» в Нью-Йорке.
В 2017 году кинофестиваль будет проходить под девизом «Перекресток культур и цивилизаций» с 9 по 16 июля.
Самое значимое
Второе место занял фильм «14+» Андрея Зайцева, его создатели получили 30 млн рублей
В категории кино этой чести удостоены актеры Джина Лоллобриджида, Джек Блэк, Кирстен Данст, Джефф Голдблюм, Ф. Гэри Грей, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолти, Зои Салдана и персонаж мультфильма Минни Маус
В ходе встречи присутствующим на турецком языке представили культурное и историческое наследие армян Змюрны, истории их вынужденной миграции и последующая судьба.
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Умер блогер Антон Носик Носику был 51 год.
Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС и «Турецкий поток» на саммите G20 «Подробно сверили часы по реализации «Турецкого потока», поговорили по проекту возведения атомной электростанции в Аккую, состоялся отдельный разговор с глазу на глаз по Сирии»,— сказал Песков
Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 поступил в продажу Главным техническим отличием стала невзрывающаяся, теоретически, батарея сниженной емкости — 3200 мАч
«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Эвертоном» трансфер Лукаку «Красные дьяволы» готовы отдать за 24-летнего бомбардира £ 75 млн сразу, еще £ 15 млн в качестве бонусов