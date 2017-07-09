В Ереване открывается кинофестиваль «Золотой абрикос»: Каким он будет в 2017 году

PanARMENIAN.Net - В армянской столице 9 июля стартует 14 Международный кинофестиваль «Золотой абрикос». Официальная церемония открытия пройдет вечером в ереванском кинотеатре «Москва», куда по красной ковровой дорожке направятся участники и гости фестиваля.

Уже по сложившейся традиции «Золотой абрикос» откроется классической лентой армянского кино. В 2017 году фильмом открытия стала художественная картина «Хас-пуш» (1927 года), поставленная Амо Бек-Назаровым по мотивам рассказов Раффи «Носящие шелк» и Вртанеса Папазяна «Персия при Каджарах». При этом фильм будет представлен в новом музыкальном сопровождении, которое специально для фестиваля создал армянский музыкант Ваагн Айрапетян.

Как ранее отметил учредитель и бессменный председатель ереванского кинофестиваля, Народный артист Армении, режиссер Арутюн Хачатрян, на фестивале будет представлено более 100 фильмов, многие из которых являются лучшими мировыми премьерами 2017 года.

В жюри вошли авторитетные представители киноиндустрии, в их числе оскароносный режиссер Хью Хадсон (Великобритания), победительница Берлинского кинофестиваля, режиссер Илдико Эньеди (Венгрия), лауреат «Золотого абрикоса», лауреат 37 кинопремий, режиссер Сиро Гера (Колумбия), режиссер Алексей Федорченко (Россия).

В 2017 году в рамках фестиваля будут организованы показы под открытым небом на территории Лебединого озера, Каскада, также в административном округе Нор-Норк, Юго-восточном районе Еревана, на площади Свободы, в «Парке влюбленных» и т.д.

Кроме того, будут представлены несколько фестивальных фильмов, а также картины Юрия Ерзнкяна, Фрунзе Довлатяна, Сергея Исраеляна, чьи «звезды» появятся на площади Азнавура.

Также в рамках «Золотого абрикоса» на площади Азнавура в Ереване состоится большой джазовый концерт с участием извсетного джазмена Левона Малхасяна.

Фестиваль завершится показом фильма «Намерение уничтожить» Джо Берлингера, который рассказывает о съемках фильма «Обещание» (The Promise). Премьерный показ фильма прошел в рамках международного кинофестиваля «Трайбека» в Нью-Йорке.

В 2017 году кинофестиваль будет проходить под девизом «Перекресток культур и цивилизаций» с 9 по 16 июля.