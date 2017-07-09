Умер блогер Антон Носик

PanARMENIAN.Net - В Москве умер известный российский блогер Антон Носик. Об этом сообщил 9 июля владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, информацию подтвердили «Эху Москвы» знакомые Носика.

4 июля 2017 года Носику исполнился 51 год.

Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Кудрявцев добавил, что о времени похорон будет объявлено отдельно.

По информации Ильи Варламова, Носик умер около двух часов ночи 9 июля.

Антон Носик родился в Москве в 1966 году, он окончил стоматологический университет. В 1990 году Носик эмигрировал в Израиль, где начал заниматься журналистикой. Носик был одним из тех, кто стоял у истоков российского сегмента интернета, он создал первый в Рунете блог «Вечерний Интернет». Совместно с Фондом эффективной политики Носик запустил «Газету.ру», «Ленту.ру», «Вести.ру» и Newsru.com. Носик был одним из наиболее популярных в России общественно-политических блогеров.

С 2006 года Носик работал в компании SUP, которая управляла «Живым журналом», а после объединения с «Рамблером» и «Афишей» также «Газетой.ру» и «Лентой.ру». В 2012 году Носик окончательно покинул SUP. Через два года он запустил маркетинговое агентство «Мохнатый сыр».

В марте 2017 года Антон Носик вместе с другими известными блогерами совершил поездку в Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), где принял участие в международном форуме. Также Носик неоднократно выступал против политики Белоруссии и Азербайджана в отношении блогера Александра Лапшина, который был экстрадирован в Баку из-за посещения Карабаха.

Перед поездкой в Карабах Носик рассказал в Livejournal назвал существование азербайджанского государства досадной исторической ошибкой. «Утром еду в Нагорно-Карабахскую Республику, она же древний армянский Арцах. Есть мнение, что всякий, кто туда въезжает, нарушает территориальную целостность Азербайджана. Меня это не смущает, потому что само существование Азербайджана в качестве суверенного государственного образования я считаю досадной исторической ошибкой и недоразумением», - отметил Носик.«Вот как не существовало такой страны до 1918 года, так и в последующие эпохи карта мира могла бы прекрасно без неё обойтись. Жаль, что эта счастливая возможность была упущена», - добавил он.По его словам, нынешняя дремучая, клептократическая семейная диктатура, где людоеда Рамиля Сафарова считают национальным героем, а блоггера Лапшина — опасным государственным преступником, ничем не заслужила, чтобы учитывать ее мнение о «правильных» границах.