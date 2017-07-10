Артур Джанибекян - лучший руководитель федерального медиахолдинга РФ

PanARMENIAN.Net - Генеральный директор «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» Артур Джанибекян стал лауреатом XVII Национальной премии «Медиа-Менеджер России — 2017», прошедшей 6 июля в Москве.

Премия Артуру Джанибекяну была вручена «За развитие и эффективное управление субхолдингом, а также за выдающиеся достижения в области создания развлекательного и юмористического контента», сообщает Rusarminfo.ru.

В четырех турах голосования лучших топ-менеджеров из 90 номинантов выбирали общественные организации, члены экспертного совета (450 человек), члены жюри и попечительского совета премии.