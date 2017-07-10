// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Артур Джанибекян - лучший руководитель федерального медиахолдинга РФ

Артур Джанибекян - лучший руководитель федерального медиахолдинга РФ
10 июля 2017 - 10:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Генеральный директор «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» Артур Джанибекян стал лауреатом XVII Национальной премии «Медиа-Менеджер России — 2017», прошедшей 6 июля в Москве.

Премия Артуру Джанибекяну была вручена «За развитие и эффективное управление субхолдингом, а также за выдающиеся достижения в области создания развлекательного и юмористического контента», сообщает Rusarminfo.ru.

В четырех турах голосования лучших топ-менеджеров из 90 номинантов выбирали общественные организации, члены экспертного совета (450 человек), члены жюри и попечительского совета премии.

Ссылки по теме:
Rusarminfo.ru: Артур Джанибекян признан лучшим руководителем федерального медиахолдинга России
 Самое значимое
Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг в направлении Мартунинского районаМиссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг в направлении Мартунинского района
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ
Первый регулярный рейс из Египта в Ереван будет осуществлен 20 июняПервый регулярный рейс из Египта в Ереван будет осуществлен 20 июня
В течение всего 2017 года регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и четвергам
Испанская Валенсия признала Геноцид армянИспанская Валенсия признала Геноцид армян
Партии «Компромисс», «Валенсия эн Комун» и Социалистическая партия проголосовали за резолюцию о Геноциде армян, проект которой был предложен армянским союзом «Арарат»
Прямое авиасообщение между Ереваном и Дамаском возобновитсяПрямое авиасообщение между Ереваном и Дамаском возобновится
Первый рейс запланирован на 21 июня, перелеты будут осуществляться каждую среду. Стоимость билета - около 150 долларов США
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Пресс-секретарь армии Карабаха выразил сожаление по поводу гибели азербайджанского ребенка
«Аэрофлот» назвал самолет в честь Арно Бабаджаняна
Азербайджанская авиакомпания пригрозила решить вопрос с «индейкой по-армянски»
Глава Минобороны НКР: Армия Арцаха в любой момент готова ответить на провокационные действия Баку
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Австрия запретила въезд турецкому министру экономики Власти Австрии запретили въезд в страну турецкому министру экономики Нихату Зейбекчи для участия в мероприятии, посвященном годовщине попытки государственного переворота в Турции.
Аронян делит 2 место после 3 этапа Гран-при ФИДЕ 10 июля армянский гроссмейстер белыми сыграет с Петром Свидлером (Россия).
Умер блогер Антон Носик Носику был 51 год.
В Ереване открывается кинофестиваль «Золотой абрикос»: Каким он будет в 2017 году В 2017 году кинофестиваль будет проходить под девизом «Перекресток культур и цивилизаций» с 9 по 16 июля.