Австрия запретила въезд турецкому министру экономики
10 июля 2017 - 10:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Австрии запретили въезд в страну турецкому министру экономики Нихату Зейбекчи для участия в мероприятии, посвященном годовщине попытки государственного переворота в Турции, передает РИА Новости.
«Я могу подтвердить, что министр иностранных дел (Австрии Себастьян) Курц действительно запретил турецкому министру экономики въезжать в страну», — заявил официальный представитель австрийского МИД радиостанции ORF.
По его словам, планируемое событие «очень большое», а сам визит министра представляет «угрозу общественному порядку и безопасности в Австрии».
Ранее МИД Нидерландов заявил, что правительство считает нежелательным приезд в страну турецкого вице-премьера Тугрула Тюркеша на мероприятия по случаю годовщины попытки госпереворота в Турции. Голландские власти называют нежелательным визит вице-премьера или других членов турецкого правительство «на фоне ситуации, сложившейся в двусторонних отношениях».
В марте 2017 года, когда Турция готовилась к референдуму о поправках в конституцию, разгорелся скандал из-за того, что власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения.
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