«Зенит», «Бенфика» и еще 4 клуба заинтересованы в услугах Ваана Бичахчяна
10 июля 2017 - 12:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Агент полузащитника молодежной сборной Армении и гюмрийского «Ширака» Ваана Бичахчяна - Рубен Весмадян прокомментировал информацию о том, что в услугах юного футболиста заинтересована португальская «Бенфика».
Ранее стало известно, что португальская «Бенфика» заинтересована в услугах полузащитника молодежной сборной Армении и гюмрийского «Ширака» Ваана Бичахчяна. Лиссабонский клуб ждал, когда футболисту исполнится 18 лет, после чего не будет проблем с его трансфером . Бичахчяну 9 июля 2017 года исполнилось 18 лет.
«Одно из предложений сделала «Бенфика», но у нас также есть предложения от двух итальянских, двух английских клубов, а также петербургского «Зенита». Был и вариант с «Галатасараем», но мы его отвергли», - сказал он.
Весмадян сообщил, что главная цель в том, чтобы найти удобную для футболиста команду, сообщаетArmfootball.com.
«Бенфика» соответствует всем требованиям. В Армении не сомневаются, что у Бичахчяна есть все возможности стать вторым Мхитаряном, так что мы должны быть осторожными», - отметил агент Бичахчяна.
Самое значимое
Один из голов в составе гостей на 62-й минуте матча забил экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян, а у хозяев отличился бывший защитник сборной Англии и «Челси» Эшли Коул
В заключительный день Оганес Магакян (120 кг) в финальном поединке уступил представителю России Магомедамину Дибирову и удостоился серебряной медали
Чемпионами стали Левон Агасян (тройной прыжок) и Ерванд Мкртчян (3000 м с препятствиями)
После семилетнего перерыва Бачков принес золотую медаль сборной Армении по боксу.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Ученые назвали лучший способ избавиться от бессонницы Неврологи из Северо-Западного университета (США) выяснили, что люди, стремящиеся к достижению какой-либо важной для них цели в жизни, реже остальных страдают от бессонницы.
В центре Еревана откроется новый книжный магазин В здании Государственного русского драматического театра имени Станиславского в Ереване откроется книжный магазин.
Роулинг написала новую сказку и нанесла текст на маскарадный костюм Писательница Джоан Роулинг, автор книг о волшебнике Гарри Поттере, написала новую сказку.
Хлебников о Сарике: Его воодушевление меня подкупает Об этом сказал в интервью PanARMENIAN.Net известный российский режиссер Борис Хлебников, который в эти дни находится в Ереване и принимает участие в основном конкурсе «Золотого абрикоса» .