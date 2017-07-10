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«Зенит», «Бенфика» и еще 4 клуба заинтересованы в услугах Ваана Бичахчяна

«Зенит», «Бенфика» и еще 4 клуба заинтересованы в услугах Ваана Бичахчяна
10 июля 2017 - 12:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Агент полузащитника молодежной сборной Армении и гюмрийского «Ширака» Ваана Бичахчяна - Рубен Весмадян прокомментировал информацию о том, что в услугах юного футболиста заинтересована португальская «Бенфика».

Ранее стало известно, что португальская «Бенфика» заинтересована в услугах полузащитника молодежной сборной Армении и гюмрийского «Ширака» Ваана Бичахчяна. Лиссабонский клуб ждал, когда футболисту исполнится 18 лет, после чего не будет проблем с его трансфером . Бичахчяну 9 июля 2017 года исполнилось 18 лет.

«Одно из предложений сделала «Бенфика», но у нас также есть предложения от двух итальянских, двух английских клубов, а также петербургского «Зенита». Был и вариант с «Галатасараем», но мы его отвергли», - сказал он.

Весмадян сообщил, что главная цель в том, чтобы найти удобную для футболиста команду, сообщаетArmfootball.com.

«Бенфика» соответствует всем требованиям. В Армении не сомневаются, что у Бичахчяна есть все возможности стать вторым Мхитаряном, так что мы должны быть осторожными», - отметил агент Бичахчяна.

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