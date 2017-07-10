Рубен Варданян, Сати Спивакова, Михаил Пиотровский в списке самых влиятельных людей России

PanARMENIAN.Net - Российский журнал GQ опубликовал список самых влиятельных людей России 2017 года, в который вошли 5 деятелей, имеющих армянские корни.

В список включены 150 человек из разных сфер деятельности — от политики, культуры до сферы медиа. По мнению издания, эти люди ежедневно меняют жизнь россиян.

В рейтинг самых влиятельных людей РФ вошли: Алексей Кудрин, Владимир Путин, Патриарх Кирилл, Николай Патрушев, Алексей Миллер, Даниил Козловский и др.

В список также попали деятели, имеющие армянские корни: предприниматель-филантроп Рубен Варданян, известная телеведущая Сати Спивакова, директор петербургского Эрмитажа Михаил Пиотровский, ресторатор и ведущий телевизионного шоу «Адская кухня» и «На ножах» Арам Мнацаканов, предприниматель, ресторатор Александр Оганезов.

О Михаиле Пиотровском

«Даже люди, предельно далекие от музеев, знают директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского – востоковеда, исламоведа, арабиста и декана восточного факультета СПбГУ. В 2017 году он организовал у себя в музее выставку испанского дизайнера обуви Маноло Бланика и открыто выступил против передачи Исаакиев¬ского собора РПЦ», - пишет GQ.

О Сати Спиваковой

«На «Машине Мюллер» ведущая «Нескучной классики» и «Большой оперы» въехала в новый, более современный контекст, что лишь добавило прочности и без того нерушимому светскому пьедесталу супруги маэстро Владимира Спивакова. Но, разумеется, не «Гоголь-центром» единым: фортепианные концерты владельца LVMH Бернара Арно с семейством в Доме музыки сами себя не проведут!», - отмечает издание.

О Рубене Варданяне

Предприниматель, филантроп и инициатор создания «Сколково». Один из основателей международной гуманитарной премии Aurora Prize for Awakening Humanity, которая вручается людям, стремящимся изменить мир.

О рестораторах Араме Мнацаканове и Александре Оганезове

«Рано или поздно это должно было произойти: самый харизматичный питерский ресторатор таки рассмотрел свое будущее за Стеной, открыв в самом центре Берлина, на Майнекештрассе, винный ресторан Mine. Шефом в нем стал сын Мнацаканова Михаил. Впрочем, что лукавить: и его "Пробки" (по одной в Москве и Питере) все еще продолжают нас радовать, а питерский Jerome как-то незаметно превратился в одно из лучших заве¬дений Петербурга», — пишет издание.

Александр Оганезов является совладельцем нескольких ресторанов, включая популярный Cutfish. Как оказалось, на Патриарших не хватало азиатского, а не еще одного средиземноморского заведения. Впрочем, и без Cutfish было понятно, что Оганезов — ресторанный гений: его сети Mi Piace и «Чайхона № 1» — ¬яркое доказательство, отмечает GQ.