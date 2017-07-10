Валовая: Армения - одна из ключевых игроков в процессе интеграции Ирана с ЕАЭС
10 июля 2017 - 15:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Процесс переговоров о сотрудничестве с Ираном в рамках с ЕАЭС идет достаточно быстро. Об этом сказала Член Коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая, передает «Новости-Армения».
Она отметила, что при этом не стоит забывать, что это довольно сложный процесс, который начался в 2016 году, когда ситуация вокруг Ирана была трудной из-за санкций.
«И то, что он сейчас находится на достаточно хорошей стадии, стало возможно благодаря Армении. Именно Армения является одним из лидеров этого процесса, что сделало возможным воссоздать дополнительные возможности для сотрудничества с Ираном в рамках ЕАЭС», - сказала она.
Относительно нового рамочного соглашения между Арменией и ЕС, Валовая заявила, что в ЕАЭС не видят никаких противоречий.
«Более того, такие тенденции, наоборот, пойдут на пользу евразийскому рынку. У Казахастана уже есть такой договор, возможно, в скором времени переговоры начнет и Киргизия, улучшение отношений с ЕС наблюдаются и в Беларуси. И мы очень приветствуем это, потому что еще в 2015 году мы направили в Европейскую комиссию предложение о начале диалога между ЕС и ЕАЭС. Однако нас не поддержали, ссылаясь на политические проблемы с Россией. Но мы ведь экономический союз, и пока чиновники думают, выстраивать отношения или нет, европейский рынок теряет позиции на нашем рынке. Мы этому не рады, поэтому приветствуем любой диалог», - отметила министр.
Ранее сообщалось, что временное соглашение по зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС пока не подписано, страны Евразийского союза не удовлетворены ответом ИРИ. Об этом заявил журналистам по итогам заседания высшего Евразийского экономического совета первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Оно функционирует с 1 января 2015 года.
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