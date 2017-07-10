Мхитарян и Мовсисян 17 июля сыграют друг против друга
10 июля 2017 - 15:50 AMT
PanARMENIAN.Net - 17 июля двое армянских футболистов Генрих Мхитарян и Юра Мовсисян сыграют друг против друга. Товарищеский матч пройдет в рамках предсезонного тура английского «Манчестер Юнайтеда» по США.
17 июля «Манчестер Юнайтед», в составе которого играет капитан сборной Армении Генрих Мхитарян встретится с «Реал Солт-Лейк», за который в настоящее время выступает экс-игрок армянской сборной Юра Мовсисян.
Соперниками «Манчестер Юнайтед» по туру будут также «Лос-Анджелес Гэлакси» (15 июля), « «Манчестер Сити» (20 июля), «Реал» (23 июля) и «Барселона» (26 июля).
Ранее английский клуб «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте разместил состав на предсезонный тур по США, в который вошел армянский футболист Генрих Мхитарян. Команда проведет в Америке ряд товарищеских матчей.
Всего в тур по США от «красных дьяволов» отправятся 27 футболистов, среди которых, в частности, нет травмированного Златана Ибрагимовича. Помимо Мхитаряна, в список вошли: Де Хеа, Серхио Ромеро, Жоао Перейра, Луис-Антонио Валенсия, Маттео Дармиан, Тэйлор Фосу-Менса, Эрик Байи, Дейли Блинд, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Виктор Линделоф, Аксель Туанзебе, Маркос Рохо, Люк Шоу, Деметри Митчелл, Эшли Янг, Майкл Кэррик, Маруан Феллайни, Андер Эррера, Скотт МакТоминай, Погба, Джесси Лингард, Хуан Мануэль Мата, Андреас Перейра, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд.
Юра Мовсисян был исключен из сборной Армении в 2015 году из-за конфликта с президентом Федерации футбола РА Рубеном Айрапетяном. Нынешний тренер армянской сборной Артур Петросян заявлял, что хотел бы видеть Юру Мовсисяна в команде. «Я хотел видеть Юру в сборной, но ответ президента федерации вы все знаете. Мы говорили с президентом ФФА (Рубеном Айрапетяном – ред.), и обо всем договорились. Тему Роберта Арзуманяна не обсуждали, потому что он сам добровольно покинул национальную команду. Об этом уже излишне говорить. В сборной, безусловно, будут изменения. Но об этом в данный момент не буду говорить», - сказал тренер.
Мовсисян перешел в «Спартак» в 2013 году. В январе 2016 года форвард был арендован клубом MLS (Главной лиги футбола - высшего дивизиона системы футбольных лиг в США и Канаде) «Реал Солт-Лейк», соглашение было рассчитано до 1 декабря 2016 года. В октябре американский «Реал Солт-Лейк» приобрел трансфер армянского футболиста Юры Мовсисяна у «Спартака».
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