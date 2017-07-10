Армянские и российские пограничники провели учения по сценарию прорыва в Карабах

PanARMENIAN.Net - Подразделения пограничного управления ФСБ России в РА и погранвойск СНБ Армении отработали сценарий пресечения попытки прорыва нарушителей из Ирана в Нагорно-Карабахскую Республику. Об этом сообщили 10 июля в пресс-службе ПУ, передает Sputnik-Армения.

Отмечается, что в целях повышения согласованности действий сил и средств подразделений пограничного управления ФСБ России в Армении и пограничных войск Службы нацбезопасности Армении в различных условиях обстановки была организована и проведена совместная тренировка на тему «Проведение пограничного поиска на стыковом (Нювадинском) направлении».

Сообщается, что к тренировке были привлечены подразделения Мегринского пограничного отряда ПУ ФСБ России и второго пограничного отряда Погранвойск СНБ Армении. В ходе тренировки отработаны порядок взаимного оповещения взаимодействующих подразделений и действия российских и армянских пограничников при поиске нарушителей госграницы, пытающихся прорваться вглубь территории Нагорного Карабаха.

«В соответствии с замыслом, два условных нарушителя армяно-иранской госграницы преодолели линейную часть сигнализационного комплекса и пересекли административную границу Армении и НКР, попытавшись скрыться в горной местности. По результатам поиска один из учебных нарушителей был задержан пограннарядом при попытке скрыться, а второй обнаружен при помощи квадрокоптера с установленной на него видеокамерой. После задержания учебных нарушителей был осуществлен их обыск и конвоирование», — говорится в сообщении.

Российские пограничники несут службу на армяно-турецкой и армяно-иранской границе в соответствии с межгосударственным договором о статусе пограничных войск России на территории Армении, заключенным в Ереване 30 сентября 1992 года. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в Ереванском международном аэропорту Звартноц. Содержание российских пограничников в Армении обеспечивается правительствами двух государств на паритетной основе.