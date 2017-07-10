Турецкий парламент будет штрафовать депутатов за фразу «Геноцид армян»
10 июля 2017 - 17:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Турции будет наказывать оппозиционных депутатов за фразу «Геноцид армян» и высказывания о событиях 1915 года. С таким предложением выступили правящие партии в рамках новых внутренних процедурных правил, передает Sputnik-Армения со ссылкой на Hurriyet.
Цель инициативы — блокировать оппозицию по некоторым вопросам.
«Согласно предложению, депутаты парламента за «оскорбление турецкой нации и ее истории» будут штрафоваться на сумму 12 тысяч лир, что составляет две трети заработной платы (зарплата депутатов составляет 5900 долларов — ред.)», — пишет газета.
Также вводится запрет на использование парламентариями фразы «иракский Курдистан».
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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В течение всего 2017 года регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и четвергам
Партии «Компромисс», «Валенсия эн Комун» и Социалистическая партия проголосовали за резолюцию о Геноциде армян, проект которой был предложен армянским союзом «Арарат»
Первый рейс запланирован на 21 июня, перелеты будут осуществляться каждую среду. Стоимость билета - около 150 долларов США
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