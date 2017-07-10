// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Турецкий парламент будет штрафовать депутатов за фразу «Геноцид армян»

Турецкий парламент будет штрафовать депутатов за фразу «Геноцид армян»
10 июля 2017 - 17:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Парламент Турции будет наказывать оппозиционных депутатов за фразу «Геноцид армян» и высказывания о событиях 1915 года. С таким предложением выступили правящие партии в рамках новых внутренних процедурных правил, передает Sputnik-Армения со ссылкой на Hurriyet.

Цель инициативы — блокировать оппозицию по некоторым вопросам.

«Согласно предложению, депутаты парламента за «оскорбление турецкой нации и ее истории» будут штрафоваться на сумму 12 тысяч лир, что составляет две трети заработной платы (зарплата депутатов составляет 5900 долларов — ред.)», — пишет газета.

Также вводится запрет на использование парламентариями фразы «иракский Курдистан».

Ссылки по теме:
Armeniasputnik: Парламент Турции будет штрафовать депутатов за фразу "Геноцид армян
Hurriyet. Meclis içtüzüğünde sürpriz hükümler: Frakın sonu
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

 Самое значимое
Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг в направлении Мартунинского районаМиссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг в направлении Мартунинского района
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ
Первый регулярный рейс из Египта в Ереван будет осуществлен 20 июняПервый регулярный рейс из Египта в Ереван будет осуществлен 20 июня
В течение всего 2017 года регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и четвергам
Испанская Валенсия признала Геноцид армянИспанская Валенсия признала Геноцид армян
Партии «Компромисс», «Валенсия эн Комун» и Социалистическая партия проголосовали за резолюцию о Геноциде армян, проект которой был предложен армянским союзом «Арарат»
Прямое авиасообщение между Ереваном и Дамаском возобновитсяПрямое авиасообщение между Ереваном и Дамаском возобновится
Первый рейс запланирован на 21 июня, перелеты будут осуществляться каждую среду. Стоимость билета - около 150 долларов США
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Пресс-секретарь армии Карабаха выразил сожаление по поводу гибели азербайджанского ребенка
«Аэрофлот» назвал самолет в честь Арно Бабаджаняна
Азербайджанская авиакомпания пригрозила решить вопрос с «индейкой по-армянски»
Глава Минобороны НКР: Армия Арцаха в любой момент готова ответить на провокационные действия Баку
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
Ученые назвали лучший способ избавиться от бессонницы Неврологи из Северо-Западного университета (США) выяснили, что люди, стремящиеся к достижению какой-либо важной для них цели в жизни, реже остальных страдают от бессонницы.
В центре Еревана откроется новый книжный магазин В здании Государственного русского драматического театра имени Станиславского в Ереване откроется книжный магазин.
Роулинг написала новую сказку и нанесла текст на маскарадный костюм Писательница Джоан Роулинг, автор книг о волшебнике Гарри Поттере, написала новую сказку.
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» стал священником Церемония прошла в Дублине в присутствии членов семьи и друзей Малрайна. Он проведет свою первую мессу в церкви святого Оливера Планкетта в Данмерри.