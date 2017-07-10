Турецкий парламент будет штрафовать депутатов за фразу «Геноцид армян»

PanARMENIAN.Net - Парламент Турции будет наказывать оппозиционных депутатов за фразу «Геноцид армян» и высказывания о событиях 1915 года. С таким предложением выступили правящие партии в рамках новых внутренних процедурных правил, передает Sputnik-Армения со ссылкой на Hurriyet.

Цель инициативы — блокировать оппозицию по некоторым вопросам.

«Согласно предложению, депутаты парламента за «оскорбление турецкой нации и ее истории» будут штрафоваться на сумму 12 тысяч лир, что составляет две трети заработной платы (зарплата депутатов составляет 5900 долларов — ред.)», — пишет газета.

Также вводится запрет на использование парламентариями фразы «иракский Курдистан».