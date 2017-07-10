Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» стал священником
10 июля 2017 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Филип Малрайн стал священником Римской католической церкви.
Церемония прошла в Дублине в присутствии членов семьи и друзей Малрайна. Он проведет свою первую мессу в церкви святого Оливера Планкетта в Данмерри.
Кроме того, 39-летний Малрайн принял обет бедности. В бытность футболистом, он зарабатывал более 700 тысяч долларов в год, передает Lenta.ru со ссылкой на belfasttelegraph.co.uk.
Малрайн — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». Он тренировался вместе с Дэвидом Бекхэмом, Ники Баттом, Гэри и Филом Невиллами. Он попал в основной состав МЮ после успеха в юниорской команде и провел за команду всего один поединок. Малрайн покинул манкунианцев в 1999 году и защищал цвета «Норвича», «Кардифф Сити» и «Лейтон Ориент». Малрайн защищал цвета сборной Северной Ирландии. На его счету 27 матчей и 3 забитых мяча за национальную команду.
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