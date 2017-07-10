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Роулинг написала новую сказку и нанесла текст на маскарадный костюм

Роулинг написала новую сказку и нанесла текст на маскарадный костюм
10 июля 2017 - 18:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Писательница Джоан Роулинг, автор книг о волшебнике Гарри Поттере, написала новую сказку. Об этом рассказала сама Роулинг.

При этом, по словам писательницы, она не знает, будет ли история когда-либо опубликована, поскольку нанесла текст произведения на платье для маскарада.

Роулинг рассказала, что на вечеринку по случаю своего 50-летия, которую она решила устроить на Хэллоуин (писательница родилась 31 июля – ред.), гостей попросили прийти в костюмах на тему «Ваш личный кошмар».

«Я отправилась туда в костюме утерянной рукописи. И я написала на платье большую часть той книги. Поэтому та книга, не знаю будет ли она когда-нибудь опубликована, сейчас висит в моем гардеробе», - сказала Роулинг, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Роулинг родилась в 1965 году в британском городе Йейт. Романы о Гарри Поттере принесли писательнице всемирную славу. Первый из серии произведений, «Гарри Поттер и философский камень», был издан лондонским издательством «Блумсбери» в 1997 году тиражом всего в 500 экземпляров. К настоящему времени в мире продано более 450 млн книг о юном волшебнике.

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ТАСС: Джоан Роулинг написала новую сказку и нанесла текст на маскарадный костюм
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