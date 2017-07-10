В центре Еревана откроется новый книжный магазин
10 июля 2017 - 18:50 AMT
PanARMENIAN.Net - В здании Государственного русского драматического театра имени Станиславского в Ереване откроется книжный магазин. Об этом 10 июля сообщил журналистам замминистра культуры Армении Артур Погосян.
«В театре имени Станиславского скоро откроется большой книжный магазин, библиотека и центр досуга», – сказал он, комментируя программу правительства на 2017-2022 гг, передает «Новости-Армения».
Ранее в интервью PanARMENIAN.Net министр культуры Армении сообщил, что в 2017 году на улице Абовяна откроется такой магазин с большим читальным залом, здесь будут и всевозможные сладости и журналы, но в центре будет - книга. Открытие книжного на Абовяна стало возможным благодаря инвестиции издательства «Зангак» в 100 млн драмов.
По словам замминистра, центр досуга станет самобытным местом, где можно будет провести время с семьей: посидеть в кафе, взять книгу из библиотеки или приобрести ее.
Он также добавил, что программа уже готова. Для строительства на первом и втором этажах здания театра будет осуществлено около 80 млн. драмов частных инвестиций.
При этом, как отметил Погосян, центр досуга не будет мешать работе театра.
По мнению замминистра, в ближайшие пять лет необходимо активизировать экономическую составляющую культурной сферы. В частности, необходимо открыть собственные сувенирные магазины при музеях, доход от которых будет вложен в развитие конкретного музея, а также современные кафе, привлекающие больший поток туристов. Все это, как отметил Погосян, сделает культуру интереснее и доступнее для общества.
Кроме того, замминистра пообещал ввести единую систему продажи электронных билетов для всех государственных театров и концертных залов в ближайшие семь месяцев. Погосян добавил, что вскоре будет создано мобильное приложение, через которое можно будет ознакомиться с афишей и приобрести билет.
Он также сообщил, что процесс оцифровки книг, хранящихся в Национальной библиотеке, будет продолжаться в течение пяти лет. Кроме того, будут оцифрованы ноты и фильмы, составляющие золотой фонд «Арменфильма».
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