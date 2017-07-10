Ученые назвали лучший способ избавиться от бессонницы
10 июля 2017 - 19:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Неврологи из Северо-Западного университета (США) выяснили, что люди, стремящиеся к достижению какой-либо важной для них цели в жизни, реже остальных страдают от бессонницы. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Sleep Science and Practice.
Специалисты полагают, что люди с высоким целеполаганием имеют гораздо меньше расстройств сна, в частности апноэ. Ученые считают, что наличие целей — эффективный способ избавиться от проблем со сном.
В исследовании ученых приняли участие более 800 человек в возрасте от 60 до 100 лет, которые ответили на вопросы о продолжительности и качестве сна, а также мотивах различных действий в прошлом и планах на будущее, передает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.
Для улучшения качества сна эксперты рекомендуют отказаться от кофе, никотина, алкоголя, нежелательны перед сном просмотр ТВ и работа за компьютером, употребление тяжелой пищи и интенсивные физические упражнения, отходить ко сну рекомендуется в одно и то же время.
Читайте также: Ученые назвали занятия физкультурой эффективным способом избавиться от усталости
Самое значимое
Так, согласно исследованию, 83% водителей в Глендейле попадают в аварии чаще, чем в среднем в других городах
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Partner news
Последние новости
В центре Еревана откроется новый книжный магазин В здании Государственного русского драматического театра имени Станиславского в Ереване откроется книжный магазин.
Роулинг написала новую сказку и нанесла текст на маскарадный костюм Писательница Джоан Роулинг, автор книг о волшебнике Гарри Поттере, написала новую сказку.
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» стал священником Церемония прошла в Дублине в присутствии членов семьи и друзей Малрайна. Он проведет свою первую мессу в церкви святого Оливера Планкетта в Данмерри.
Хлебников о Сарике: Его воодушевление меня подкупает Об этом сказал в интервью PanARMENIAN.Net известный российский режиссер Борис Хлебников, который в эти дни находится в Ереване и принимает участие в основном конкурсе «Золотого абрикоса» .