Ученые назвали лучший способ избавиться от бессонницы

PanARMENIAN.Net - Неврологи из Северо-Западного университета (США) выяснили, что люди, стремящиеся к достижению какой-либо важной для них цели в жизни, реже остальных страдают от бессонницы. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Sleep Science and Practice.

Специалисты полагают, что люди с высоким целеполаганием имеют гораздо меньше расстройств сна, в частности апноэ. Ученые считают, что наличие целей — эффективный способ избавиться от проблем со сном.

В исследовании ученых приняли участие более 800 человек в возрасте от 60 до 100 лет, которые ответили на вопросы о продолжительности и качестве сна, а также мотивах различных действий в прошлом и планах на будущее, передает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Для улучшения качества сна эксперты рекомендуют отказаться от кофе, никотина, алкоголя, нежелательны перед сном просмотр ТВ и работа за компьютером, употребление тяжелой пищи и интенсивные физические упражнения, отходить ко сну рекомендуется в одно и то же время.

Читайте также: Ученые назвали занятия физкультурой эффективным способом избавиться от усталости