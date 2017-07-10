Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны

PanARMENIAN.Net - 10 июля, около 17:40 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Вазген Жирайрович Погосян, 1997г.р.. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны НКР.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

«Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении военного ведомства.

7 июля вследствие обстрела ВС Азербайджана осколочные ранения различной степени тяжести получили военнослужащие Армии обороны Арцаха Роберт Новрузович Гаспарян (1969 г.р.), Амбарцум Карапетович Арутюнян (1997 г.р.) и Ваге Гагикович Бадалян (1998 г.р.).