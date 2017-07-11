Пресс-секретарь президента Карабаха: Доставка оружия Азербайджану для РФ - это бизнес

PanARMENIAN.Net - Официальный Степанакерт негативно расценивает поставки вооружения из любой страны в Азербайджан. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян, также добавив, что не считает, что поставки российского оружия Азербайджану направлены против армян. По его словам, это бизнес российской стороны.

«Это просто бизнес между Россией и Азербайджаном, что, по нашему мнению, неправильно, Азербайджан – это не то государство, которому нужно поставлять подобное оружие. Но это внутреннее дело России, и мы вновь должны сказать, как бы это ни было странно, что эта гонка вооружения в какой-то мере поддерживает мир и стабильность, поскольку если стороны имеют мощное оружие, оно также является сдерживающим фактором», - сказал Бабаян, передает «Азатутюн».

На вопрос, «но ведь именно из этого оружия азербайджанцы стреляли по армянским силам и по армянским населенным пунктам», Бабаян ответил, что если Россия им его не поставит, то поставит другое государство, тот же Израиль, тот же Пакистан, многие другие страны.

«Непонятно, почему всеобщее внимание сосредоточено только на поставках российского оружия. В конце концов, мы тоже имеем «Искандер», и его мы приобрели у России, не нужно это забывать», - отметил Бабаян.

10 июля стало известно, что в порт Баку прибыли тяжелые огнеметные системы российского производства ТОС-1 «Солнцепек», около 200 ракет дальностью до 6 километров. В июне Министерство обороны Азербайджана сообщило о приобретении у России противотанкововых ракетных комплексов Хризантема-С. Они предназначены для уничтожения как танков и бронетехники, так и укреплений противника.