// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Пресс-секретарь президента Карабаха: Доставка оружия Азербайджану для РФ - это бизнес

Пресс-секретарь президента Карабаха: Доставка оружия Азербайджану для РФ - это бизнес
11 июля 2017 - 11:25 AMT

PanARMENIAN.Net - Официальный Степанакерт негативно расценивает поставки вооружения из любой страны в Азербайджан. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян, также добавив, что не считает, что поставки российского оружия Азербайджану направлены против армян. По его словам, это бизнес российской стороны.

«Это просто бизнес между Россией и Азербайджаном, что, по нашему мнению, неправильно, Азербайджан – это не то государство, которому нужно поставлять подобное оружие. Но это внутреннее дело России, и мы вновь должны сказать, как бы это ни было странно, что эта гонка вооружения в какой-то мере поддерживает мир и стабильность, поскольку если стороны имеют мощное оружие, оно также является сдерживающим фактором», - сказал Бабаян, передает «Азатутюн».

На вопрос, «но ведь именно из этого оружия азербайджанцы стреляли по армянским силам и по армянским населенным пунктам», Бабаян ответил, что если Россия им его не поставит, то поставит другое государство, тот же Израиль, тот же Пакистан, многие другие страны.

«Непонятно, почему всеобщее внимание сосредоточено только на поставках российского оружия. В конце концов, мы тоже имеем «Искандер», и его мы приобрели у России, не нужно это забывать», - отметил Бабаян.

10 июля стало известно, что в порт Баку прибыли тяжелые огнеметные системы российского производства ТОС-1 «Солнцепек», около 200 ракет дальностью до 6 километров. В июне Министерство обороны Азербайджана сообщило о приобретении у России противотанкововых ракетных комплексов Хризантема-С. Они предназначены для уничтожения как танков и бронетехники, так и укреплений противника.

Ссылки по теме:
Ստեփանակերտը բացասական է գնահատում սպառազինության մատակարարումն Ադրբեջան. Azatutyun.am
 Самое значимое
Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг в направлении Мартунинского районаМиссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг в направлении Мартунинского района
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ
Первый регулярный рейс из Египта в Ереван будет осуществлен 20 июняПервый регулярный рейс из Египта в Ереван будет осуществлен 20 июня
В течение всего 2017 года регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и четвергам
Испанская Валенсия признала Геноцид армянИспанская Валенсия признала Геноцид армян
Партии «Компромисс», «Валенсия эн Комун» и Социалистическая партия проголосовали за резолюцию о Геноциде армян, проект которой был предложен армянским союзом «Арарат»
Прямое авиасообщение между Ереваном и Дамаском возобновитсяПрямое авиасообщение между Ереваном и Дамаском возобновится
Первый рейс запланирован на 21 июня, перелеты будут осуществляться каждую среду. Стоимость билета - около 150 долларов США
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Пресс-секретарь армии Карабаха выразил сожаление по поводу гибели азербайджанского ребенка
«Аэрофлот» назвал самолет в честь Арно Бабаджаняна
Глава Минобороны НКР: Армия Арцаха в любой момент готова ответить на провокационные действия Баку
Азербайджанская авиакомпания пригрозила решить вопрос с «индейкой по-армянски»
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Американский школьник нашел в газете телефон главы Пентагона и взял у него интервью Интервью с шефом Пентагона вышло в школьной газете.
Нефть дорожает на фоне возможного участия Ливии и Нигерии во встрече ОПЕК Мировые цены на нефть умеренно растут утром 11 июля на фоне увеличения спроса на сырье.
Анкара достигла договорённости с «Газпромом» по финансированию «Турецкого потока» Турция достигла договоренности с «Газпромом» по финансированию «Турецкого потока» на ее территории.
Трамп: Дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).