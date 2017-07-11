БДИПЧ ОБСЕ: На выборах в армянский парламент соблюдались основные свободы
11 июля 2017 - 10:39 AMT
PanARMENIAN.Net - На парламентских выборах в Армении 2 апреля, в целом, соблюдались основные свободы, кандидаты могли провести избирательную кампанию без ограничений. Об этом говорится в итоговом докладе ЮДИПЧ ОБСЕ. «С учетом недоверия общественности к избирательному процессу, в общем, рекомендуем политическим партиям принять меры, чтобы препятствовать подкупу избирателей, давлению на граждан», - отмечается в докладе, передает Aysor.am.
Согласно документу, выборы были хорошо организованы. БДИПЧ ОБСЕ предлагает активизировать усилия по расширению доступа к избирательным процедурам людей с физическими недостатками.
Рекомендуется установить четкие принципы для поведения представителей СМИ, улучшить методологию мониторинга СМИ.
Парламентские выборы прошли в Армении 2 апреля, в парламент прошли правящая Республиканская партия Армении, блоки «Царукян» и «Елк», а также АРФ «Дашнакцутюн».
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