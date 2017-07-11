РФ и Грузия договорились проложить торговые коридоры через Абхазию и Южную Осетию

PanARMENIAN.Net - Представители Москвы и Тбилиси договорились приступить к реализации подписанного в 2011 году договора «О торговых коридорах» между Россией и Грузией через бывшие грузинские автономии — Абхазию и Южную Осетию. Об этом стало известно по итогам переговоров в Праге заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии, посла Зураба Абашидзе, пишет «Коммерсант».

Зураб Абашидзе и Григорий Карасин договорились завершить консультации по имплементации соглашения 2011 года и перейти к оформлению контрактов со швейцарской фирмой SGS, которая будет контролировать движение товаров и грузов из России в Грузию и обратно через «торговые коридоры» по территории Абхазии и Южной Осетии. Для этого в ближайшее время будет сформирована трехсторонняя российско-грузино-швейцарская рабочая группа по имплементации соглашения. Об этом после завершения многочасовых переговоров в столице Чехии рассказал посол Абашидзе.

«Мы договорились, что консультаций на этот счет больше не будет: пора перейти к оформлению конкретных соглашений»,— подчеркнул Абашидзе.

«В принципе понимание того, как надо действовать, достигнуто»,— подтвердил заместитель главы МИД РФ.

Участники встречи также обсудили в целом развитие двусторонних отношений, в том числе вопросы транспортного сотрудничества, гуманитарных и торговых контактов. «Торговля за первые пять месяцев нынешнего года показала прибавку в 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грузинский экспорт в РФ увеличился в 3,3 раза,— пояснил Карасин.— Мы являемся вторым торговым партнером Грузии и первым партнером по объему импорта грузинской продукции. Мы не хотим останавливаться на достигнутом: в октябре планируется второй бизнес-форум с участием Торгово-промышленной палаты РФ».

Ранее предварительная договоренность активизировать работу по подписанному в 2011 году соглашению была достигнута на предыдущей встрече в Праге в феврале 2017 года. Речь идет о «Соглашении между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами» от 9 ноября 2011 года.

Договор был оформлен в результате сложных переговоров по вступлению РФ в ВТО: после встречи с президентом США Бараком Обамой действующий на тот момент президент Грузии Михаил Саакашвили снял вето на вступление РФ в организацию — но лишь с тем условием, что через территории Абхазии и Южной Осетии пройдут «торговые коридоры» из России в Грузию, а стороны пригласят международных посредников, которые будут контролировать поток грузов и маркировать их. Этим и займется компания SGS. По словам спецпредставителя грузинского премьера, ему остается обсудить с господином Карасиным сроки заключения контрактов (каждая страна — по отдельности) с SGS, представители которой встанут по обе стороны «торговых коридоров» для мониторинга движения грузов.

До сих пор переход к практической реализации соглашения тормозился тем, что Москва и Тбилиси не могли договориться, могут ли представители Абхазии и Южной Осетии непосредственно принимать участие в процессе. В Сухуме и Цхинвале, в свою очередь, не раз грозили отказом пропускать грузы через «коридоры», если они не будут полноправными участниками соглашения — но такой вариант категорически не устраивал Тбилиси. На вопрос, отказалась ли Россия от идеи подключения к переговорам и «техническому соглашению» Абхазии и Южной Осетии, Зураб Абашидзе ответил дипломатично: «Мы с коллегой подтвердили, что соглашение 2011 года заключено между двумя странами — Россией и Грузией, и третьей стороной может стать лишь Швейцария».

Ранее Москва до сих пор воздерживалась от подписания контракта с SGS не только из-за позиции Абхазии и Южной Осетии, но и по второй, не менее важной причине: оформленный в 2011 году документ предусматривает «физическое присутствие» сотрудников компании третьей страны на границах РФ с Абхазией (КПП «Псоу») и Южной Осетией (КПП «Нижний Зарамаг»), где иностранцы смогут мониторить движение любых, в том числе военных, грузов. В свою очередь, Карасин пояснил, что Москва пока ждет от Тбилиси «давно запрошенные российской стороной разъяснения по вопросу таможенного оформления грузов на грузинской территории». В самый канун переговоров в Праге сотрудники КГБ Южной Осетии установили баннер с надписью «Государственная граница Республики Южная Осетия» в 450 метрах от стратегически важной для всего Южного Кавказа автотрассы Тбилиси—Кутаиси—Поти, вызвав тем самым всплеск антироссийских высказываний грузинских официальных лиц, но эта акция не привела к срыву встречи между дипломатами двух стран. «Опять появились какие-то эмоциональные всплески по поводу границы с Южной Осетией. Но мы уже привыкли к этому, так что настрой конструктивный»,— прокомментировал инцидент Григорий Карасин.