// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Аронян сыграл вничью в 4 туре Гран-при ФИДЕ

Аронян сыграл вничью в 4 туре Гран-при ФИДЕ
11 июля 2017 - 11:09 AMT

PanARMENIAN.Net - В пятом туре III этапа Гран-при ФИДЕ армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с россиянином Петром Свидлером.

Эта ничья стала для Ароняна третьей подряд и четвертой на турнире, сообщает НОК РА.

После пяти туров лидируют Александр Грищук (Россия) и Теймур Раджабов (Азербайджан), набравшие по 3.5 очка. Аронян с 3 очками делит 3-6 места.

12 июля Аронян белыми сыграет с представителем Индии Пенталой Харикришной.

 Самое значимое
Гол Мовсисяна помог РСЛ одержать победу над «Гэлакси»Гол Мовсисяна помог РСЛ одержать победу над «Гэлакси»
Один из голов в составе гостей на 62-й минуте матча забил экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян, а у хозяев отличился бывший защитник сборной Англии и «Челси» Эшли Коул
Армянские борцы вольного стиля завоевали серебро и 2 бронзы на молодежном ЧЕАрмянские борцы вольного стиля завоевали серебро и 2 бронзы на молодежном ЧЕ
В заключительный день Оганес Магакян (120 кг) в финальном поединке уступил представителю России Магомедамину Дибирову и удостоился серебряной медали
Армянские атлеты завоевали 2 золота, 2 серебра и 11 бронз на командном ЧЕ в 3-й лигеАрмянские атлеты завоевали 2 золота, 2 серебра и 11 бронз на командном ЧЕ в 3-й лиге
Чемпионами стали Левон Агасян (тройной прыжок) и Ерванд Мкртчян (3000 м с препятствиями)
Армянский боксер Оганес Бачков стал чемпионом ЕвропыАрмянский боксер Оганес Бачков стал чемпионом Европы
После семилетнего перерыва Бачков принес золотую медаль сборной Армении по боксу.
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Тренер сборной Армении перед матчем с Черногорией: Сделаем все возможное, чтобы победить
Айк Мартиросян победил на мемориальном шахматном турнире Карена Асряна
Месси женился
Аронян улучшил позицию в рейтинге ФИДЕ
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Американский школьник нашел в газете телефон главы Пентагона и взял у него интервью Интервью с шефом Пентагона вышло в школьной газете.
При раскопках в Крыму обнаружили армянский храм Археологические раскопки древнего сооружения, найденного в 2016 году на склоне горы Килиса-Кая под Судаком, могут привести к обнаружению армянского храма.
Нефть дорожает на фоне возможного участия Ливии и Нигерии во встрече ОПЕК Мировые цены на нефть умеренно растут утром 11 июля на фоне увеличения спроса на сырье.
Анкара достигла договорённости с «Газпромом» по финансированию «Турецкого потока» Турция достигла договоренности с «Газпромом» по финансированию «Турецкого потока» на ее территории.