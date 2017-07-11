Аронян сыграл вничью в 4 туре Гран-при ФИДЕ
11 июля 2017 - 11:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В пятом туре III этапа Гран-при ФИДЕ армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с россиянином Петром Свидлером.
Эта ничья стала для Ароняна третьей подряд и четвертой на турнире, сообщает НОК РА.
После пяти туров лидируют Александр Грищук (Россия) и Теймур Раджабов (Азербайджан), набравшие по 3.5 очка. Аронян с 3 очками делит 3-6 места.
12 июля Аронян белыми сыграет с представителем Индии Пенталой Харикришной.
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