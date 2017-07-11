Дэниел Крейг согласился в 5 раз сыграть Джеймса Бонда
11 июля 2017 - 12:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Британский актер Дэниел Крейг согласился в пятый раз сняться в роли Джеймса Бонда. Об этом сообщает Daily Mirror, передает RT.
Отмечается, что 48-летний актёр принял такое решение после того, как множество его британских коллег были отвергнуты создателями фильма.
Продюсер бондианы Барбара Брокколи уже утвердила Крейга. Также она намерена добиться, чтобы британская певица Адель вновь записала заглавную песню к фильму.
«Крейг и Адель — победная комбинация, они принесли хорошие деньги. Потребовалось некоторое время, чтобы Дэниэл всё же решил вернуться к роли агента 007. Что же до Адель, то её участие пока не определено, но ей очень понравилось быть частью бондианы, так что, скорее всего, она вернётся», — заявил источник.
Последний на данный момент фильм о Бонде — «007: Координаты «Скайфолл» — вышел в октябре 2012 года и собрал в мировом прокате £885 млн. Заглавная песня в исполнении Адель выиграла награды на церемониях Brit Awards, «Грэмми» и «Золотой глобус».
В мае 2016 года сообщалось, что Крейг отказался возвращаться к роли Бонда несмотря на огромный гонорар.
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