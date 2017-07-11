Трамп: Дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены
11 июля 2017 - 10:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).
10 июля премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил об освобождении Мосула от ИГ. Трамп поздравил власти страны с этой победой.
«За последние шесть месяцев мы добились большего прогресса в борьбе с ИГ, чем за все годы, когда эта группировка стала ключевой угрозой… Мы продолжим добиваться уничтожения ИГ», — подчеркнул американский президент, передает РИА Новости.
По его словам, «победа в Мосуле свидетельствует о том, что дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены».
Операция по освобождению Мосула, который боевики ИГ удерживали более трех лет, началась в октябре 2016 года. В наступлении участвовали армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака. Ранее иракский премьер заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил «халифат», является «концом игиловского лжегосударства».
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