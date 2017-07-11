Анкара достигла договорённости с «Газпромом» по финансированию «Турецкого потока»
11 июля 2017 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция достигла договоренности с «Газпромом» по финансированию «Турецкого потока» на ее территории. Об этом сообщил генеральный директор турецкой государственной трубопроводной компании Вotas Бурхан Озджан в Стамбуле на полях 22 Всемирного нефтяного конгресса 10 июля.
«Мы уже договорились с ними по этому вопросу. Однако я не могу раскрыть цифры — в каком процентом отношении мы будем это делать», — сказал он, передает РИА Новости.
По его словам, «процесс получения разрешений на вторую ветку «Турецкого потока» продолжается в положительном ключе, никаких подводных камней в нем нет».
Он ответил также на вопрос, в каком районе Турции предполагается вывести газопровод на сушу.
«Была достигнута договоренность, что выход будет осуществлен во Фракии (европейской части Турции) в районе Кыйыкёй, и, несмотря на различные слухи, никаких изменений в этой географии нет. Однако будет ли выход именно в этом населенном пункте или где-то поблизости, сейчас сказать нельзя. Там продолжаются инженерные работы как со стороны моря, так и на суше, никаких проблем здесь нет», — отметил Озджан.
Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток», оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15.75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.
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