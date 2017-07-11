При раскопках в Крыму обнаружили армянский храм
11 июля 2017 - 12:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Археологические раскопки древнего сооружения, найденного в 2016 году на склоне горы Килиса-Кая под Судаком, могут привести к обнаружению армянского храма. Такое мнение выразил местный краевед-любитель Хачатур Казарян, сообщает kafanews.
«Сам храм представляет собой интересный и очень древний историко-культурный памятник. Предположительно, ему не менее полутора тысяч лет. А может быть, он и намного старше. Видно, что со временем, он обрастал дополнительными пристройками, подвергался реконструкциям и ремонтам, следы которых очевидны. Под стеной храма есть несколько могильных плит. Рядом расположен родник с древней рукотворной ванной», - говорится в сообщении.
По мнению Казаряна – это древний армянский храм. На что указывает архитектура строения и характерное месторасположение. Монастырь логично вписывается в цепочку близлежащих армянских храмов и монастырей.
«Однако «официальные» археологи позиционируют свои работы как раскопки православного храма. Хотя это и вызывает сомнения. Оставим этот вопрос на разрешение экспертам и специалистам данного дела», - сказал он.
Photo: Kafa
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