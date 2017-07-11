Американский школьник нашел в газете телефон главы Пентагона и взял у него интервью
11 июля 2017 - 12:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский школьник Тэдди Фишер случайно увидел в газете номер телефона главы Пентагона Джеймса Мэттиса и взял у него 45-минутное интервью, передает Интерфакс со ссылкой на New York Post.
Подросток разглядел телефон на фотографии, которой проиллюстрировала свою статью газета Washington Post. На ней был охранник Трампа со стопкой документов в руках, а на одной из бумаг было написано имя Мэттиса с номером напротив него.
Позже снимок удалили с сайта издания.
«Я позвонил ему, чтобы убедиться, что это он, потому что мне было любопытно, и это действительно был его голос», - рассказал предприимчивый школьник.
Он отправил Мэттису сообщение, попросив его об интервью, и глава Пентагона перезвонил ему, после чего они три четверти часа обсуждали вопросы внешней и внутренней политики США.
Позже интервью с шефом Пентагона вышло в школьной газете.
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