Одна чашка кофе в день снижает риск преждевременной смерти на 12%

PanARMENIAN.Net - Умеренное потребление кофе позволяет снизить риск смерти от рака и болезней сердца, положительно влияет на работу печени и укрепляет иммунитет. Все это выяснили две группы исследователей, на протяжении 16 лет собиравшие данные в общей сложности более 700 тысяч человек. И первое, и второе исследование были опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine, передает Gazeta.ru.

Первое исследование, в котором участвовали свыше 521 тыс. человек, выявило, что чем выше было потребление кофе, тем ниже был риск умереть от рака, инсульта, болезней сердца и проблем с кровообращением. При этом не играло роли, пили участники кофе с кофеином или без. Также, дополнительно обследовав 14 тыс. человек, исследователи установили, что у любителей кофе более здоровая печень и крепкий иммунитет.

Исследователи из Университета Южной Каролины, работавшие с данными о 215 тыс. человек, получили сходные результаты. Согласно их исследованию, употребление кофе связано с пониженным риском смерти от сердечных заболеваний, рака, инсульта, диабета и болезней почек у представителей всех рас. Люди, выпивающие хотя бы чашку кофе в день, рискуют умереть раньше времени на 12% меньше, чем те, кто не пьет кофе вообще. Три чашки кофе в день снижают риск уже на 18%.

Связь с наличием или отсутствием кофеина, как и в первом исследовании, установлена не была.