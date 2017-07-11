СМИ: Террористы ИГ объявили о гибели своего главаря аль-Багдади

PanARMENIAN.Net - Источник в международной террористической группировке «Исламское государство» (ИГ) признал гибель главаря организации Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает иракский новостной портал «Сумария ньюз», передает РИА Новости.

Как передает иракское издание, в коротком заявлении ИГ сообщается, что аль-Багдади погиб и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела.

Ранее в российском Минобороны сообщали, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара, нанесенного ВКС России 28 мая в предместье Ракки. Тогда были ликвидированы около 330 террористов, в том числе «эмир» Ракки Абу Аль-Хаджи Аль-Мысри, Ибрагим Ан-Наеф Аль-Хадж, контролировавший район от Ракки до Эс-Сухне, и «начальник службы безопасности» ИГ Сулейман Аль-Шауах. В конце июня 2017 года иранское телевидение распространило снимки, которые могут быть подтверждением гибели главаря ИГ.

Абу-Бакр аль-Багдади (настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) стал известен после того, как в июле 2014 года провозгласил «исламский халифат» на Ближнем Востоке. Достоверных сведений о нем практически нет — предполагается, что он родился в 1971 году в Ираке, учился в тегеранском Исламском университете, был имамом в одной из багдадских мечетей, а затем примкнул к исламистам и в результате возглавил иракский филиал «Аль-Каиды». Позже его организация превратилась в ИГ и откололась от «Аль-Каиды». В 2014 году террористы захватили часть северного Ирака и Сирии, провозгласив своей столицей Ракку, а аль-Багдади — «халифом Ибрагимом». О его смерти сообщалось много раз, но впоследствии эти сообщения не подтверждались.

Аль-Багдади является одним из наиболее разыскиваемых преступников в мире. В декабре 2016 года США увеличили награду за информацию о нем с 10 до 25 миллионов долларов.