Facebook назвал армянский стартап SoloLearn лучшим приложением года
11 июля 2017 - 15:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Крупнейшая в мире армяно-американская мобильная платформа для обучения программированию SoloLearn выиграла главный приз FbStart Apps of the Year (лучшее приложение года в FbStar), учреждённого компанией Facebook.
Были оценены самые успешные приложения, включенные в программу FbStart. FbStart – проект Facebook, который позволяет разработчикам мобильных приложений начать и расширить свой бизнес, сообщаетTechCrunch.
Стартап начал свою деятельность в 2013 году, однако реальный, окончательный продукт, который стал расширяться и добился успехов на рынке, появился в сентябре 2014 года. Он состоит из двух блоков – обучение и игра, при помощи которой пользователь может соревноваться с друзьями, решать задачи программирования. В итоге, его уровень, как программиста, постоянно растет.
Интервью основатлей мобильной платформы PanARMENIAN.Net можете прочиатть здесь.
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