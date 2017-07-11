Facebook назвал армянский стартап SoloLearn лучшим приложением года

PanARMENIAN.Net - Крупнейшая в мире армяно-американская мобильная платформа для обучения программированию SoloLearn выиграла главный приз FbStart Apps of the Year (лучшее приложение года в FbStar), учреждённого компанией Facebook.

Были оценены самые успешные приложения, включенные в программу FbStart. FbStart – проект Facebook, который позволяет разработчикам мобильных приложений начать и расширить свой бизнес, сообщаетTechCrunch.

Стартап начал свою деятельность в 2013 году, однако реальный, окончательный продукт, который стал расширяться и добился успехов на рынке, появился в сентябре 2014 года. Он состоит из двух блоков – обучение и игра, при помощи которой пользователь может соревноваться с друзьями, решать задачи программирования. В итоге, его уровень, как программиста, постоянно растет.

Интервью основатлей мобильной платформы PanARMENIAN.Net можете прочиатть здесь.