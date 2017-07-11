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В Армении проходят совместные учения стран-ОДКБ

В Армении проходят совместные учения стран-ОДКБ
11 июля 2017 - 14:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Проведение учебно-методического сбора с командным составом подразделений специального назначения министерств внутренних дел (полиции) государств – членов ОДКБ, выделенных в Коллективные силы оперативного реагирования Организации, началось 11 июля в Армении. Об этом сообщается на официальном сайте ОДКБ.

Учебно-методический сбор проводится под руководством заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова.

Мероприятие проводится в рамках реализации Плана совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и будет проходить в течение трех дней на базе Образовательного комплекса Полиции Республики Армения.

«Участникам сбора предстоит практически отработать порядок управления силами и средствами при проведении специальных операций, проработать вопросы, направленные на совершенствование способов ведения оперативно-боевых действий, провести обмен опытом по методике проведения занятий по боевой подготовке», — говорится в сообщении.

В сборе принимает участие руководящий состав специальных подразделений полиции Армении, МВД Белоруссии, Киргизии и России, а также Национальной гвардии Казахстана и Федеральной службы войск нацгвардии России.

Ссылки по теме:
http://sputniknews.com/military/201707111055434564-csto-training-armenia-forces/
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