В Армении проходят совместные учения стран-ОДКБ

PanARMENIAN.Net - Проведение учебно-методического сбора с командным составом подразделений специального назначения министерств внутренних дел (полиции) государств – членов ОДКБ, выделенных в Коллективные силы оперативного реагирования Организации, началось 11 июля в Армении. Об этом сообщается на официальном сайте ОДКБ.

Учебно-методический сбор проводится под руководством заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова.

Мероприятие проводится в рамках реализации Плана совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и будет проходить в течение трех дней на базе Образовательного комплекса Полиции Республики Армения.

«Участникам сбора предстоит практически отработать порядок управления силами и средствами при проведении специальных операций, проработать вопросы, направленные на совершенствование способов ведения оперативно-боевых действий, провести обмен опытом по методике проведения занятий по боевой подготовке», — говорится в сообщении.

В сборе принимает участие руководящий состав специальных подразделений полиции Армении, МВД Белоруссии, Киргизии и России, а также Национальной гвардии Казахстана и Федеральной службы войск нацгвардии России.