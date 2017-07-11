В Армении проходят совместные учения стран-ОДКБ
11 июля 2017 - 14:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Проведение учебно-методического сбора с командным составом подразделений специального назначения министерств внутренних дел (полиции) государств – членов ОДКБ, выделенных в Коллективные силы оперативного реагирования Организации, началось 11 июля в Армении. Об этом сообщается на официальном сайте ОДКБ.
Учебно-методический сбор проводится под руководством заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова.
Мероприятие проводится в рамках реализации Плана совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и будет проходить в течение трех дней на базе Образовательного комплекса Полиции Республики Армения.
«Участникам сбора предстоит практически отработать порядок управления силами и средствами при проведении специальных операций, проработать вопросы, направленные на совершенствование способов ведения оперативно-боевых действий, провести обмен опытом по методике проведения занятий по боевой подготовке», — говорится в сообщении.
В сборе принимает участие руководящий состав специальных подразделений полиции Армении, МВД Белоруссии, Киргизии и России, а также Национальной гвардии Казахстана и Федеральной службы войск нацгвардии России.
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