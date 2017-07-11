Грачья Арутюнян будет экстрадирован в Армению 16 июля
11 июля 2017 - 15:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Экстрадиция Грачьи Арутюняна в Армению состоится 16 июля. Об этом заявил его родственник Виктор Мартиросян.
«Он переправлен из Тамбова в Москву, и 16 июля будет переправлен в Ереван», - сказал Мартиросян, передает Aysor.am.
Водитель грузовика Грачья Арутюнян в июле 2013 года стал виновником автомобильной аварии в Троицком районе близ Подольска, в результате которой погибли 18 человек, и более 60 человек получили травмы разной степени тяжести.
В свою очередь, замминистра юстиции РА Сурен Крмоян подтвердил, что решение российского суда об экстрадиции гражданина Армении Грачья Арутюняна на родину вступило в законную силу, и процесс экстрадиции начался.
«Вместе с российскими коллегами мы делаем все, чтобы завершить экстрадицию в максимально сжатые сроки», — отметил замминистра, передает Sputnik-Армения.
По его словам, оставшийся срок наказания Арутюнян будет отбывать в Армении.
12 сентября 2013 года Тверской районный суд Москвы продлил арест до 14 декабря. Из СИЗО в Тверской суд Москвы Арутюнян был доставлен в банном халате и тапочках. В Армении сочли унизительным подобное отношение к Арутюняну, что спровоцировало волну общественного недовольства. Судом Грачья Арутюнян был осужден на срок 6 лет 9 месяцев. В 2014 году родственники Арутюняна обратились в Минюст Армении с просьбой содействовать его экстрадиции на родину. 8 февраля 2015 года Министерство юстиции Армении обратилось к властям России с соответствующим запросом. Ранее Минюст Армении заявлял, что экстрадиция Арутюняна в затягивается из-за выдвинутых против него нескольких гражданских исков.
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