// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Налбандян и Лавров в Австрии обсудили карабахское урегулирвоание

Налбандян и Лавров в Австрии обсудили карабахское урегулирвоание
11 июля 2017 - 16:07 AMT

PanARMENIAN.Net - На полях неформальной встречи министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в Мауэрбахе 11 июля состоялась встреча глав МИД Армении Эдварда Налбандяна и России Сергея Лаврова на которой они обсудили карабахское урегулирование и развитие российско-армянских отношений.

Собеседники обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем, сообщает пресс-служба МИД РА.

На встрече была обсуждена проблематика нагорно-карабахского урегулирования, подчеркнута необходимость реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге.

Министры рассмотрели актуальные темы развития российско-армянского союзнического взаимодействия, уделив особое внимание выполнению достигнутых между руководителями России и Армении договоренностей.

Ожидается, что 11 июля министры иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров встретятся в Брюсселе в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

 Самое значимое
Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг в направлении Мартунинского районаМиссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг в направлении Мартунинского района
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ
Первый регулярный рейс из Египта в Ереван будет осуществлен 20 июняПервый регулярный рейс из Египта в Ереван будет осуществлен 20 июня
В течение всего 2017 года регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и четвергам
Испанская Валенсия признала Геноцид армянИспанская Валенсия признала Геноцид армян
Партии «Компромисс», «Валенсия эн Комун» и Социалистическая партия проголосовали за резолюцию о Геноциде армян, проект которой был предложен армянским союзом «Арарат»
Прямое авиасообщение между Ереваном и Дамаском возобновитсяПрямое авиасообщение между Ереваном и Дамаском возобновится
Первый рейс запланирован на 21 июня, перелеты будут осуществляться каждую среду. Стоимость билета - около 150 долларов США
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Пресс-секретарь армии Карабаха выразил сожаление по поводу гибели азербайджанского ребенка
«Аэрофлот» назвал самолет в честь Арно Бабаджаняна
Глава Минобороны НКР: Армия Арцаха в любой момент готова ответить на провокационные действия Баку
Азербайджанская авиакомпания пригрозила решить вопрос с «индейкой по-армянски»
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В Китае клонировали генно-модифицированную собаку Бигль по кличке Лун Лун появился на свет 28 мая.
Хамес Родригес перешел из «Реала» в «Баварию» Мюнхенская «Бавария» договорилась о переходе колумбийского футболиста мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.
Сирийские правозащитники и Трамп уверены в смерти лидера ИГ Сирийские правозащитники подтвердили информацию о смерти лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади.
WhatsApp и Twitter в числе худших компаний по защите данных от властей Согласно отчету, лучше всех себя в 2016 году показали Uber и Adobe.