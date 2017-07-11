Налбандян и Лавров в Австрии обсудили карабахское урегулирвоание

PanARMENIAN.Net - На полях неформальной встречи министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в Мауэрбахе 11 июля состоялась встреча глав МИД Армении Эдварда Налбандяна и России Сергея Лаврова на которой они обсудили карабахское урегулирование и развитие российско-армянских отношений.

Собеседники обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем, сообщает пресс-служба МИД РА.

На встрече была обсуждена проблематика нагорно-карабахского урегулирования, подчеркнута необходимость реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге.

Министры рассмотрели актуальные темы развития российско-армянского союзнического взаимодействия, уделив особое внимание выполнению достигнутых между руководителями России и Армении договоренностей.

Ожидается, что 11 июля министры иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров встретятся в Брюсселе в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.