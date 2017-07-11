Игрок «Ширака» Ваан Бичахчян в ТОП-13 лучших футболистов СНГ

PanARMENIAN.Net - Футболист гюмрийского «Ширака» Ваан Бичахчян вошел в список 13 наиболее перспективных молодых футболистов постсоветского пространства. Видео обнародованно на российской Youtube-странице СОККЕР.

«Ваан Бичахчян – вот человек, который готов играть в Европе. У этого парня большое будущее, а вместе с ним и у армянского футбола», — говорится в ролике и выражается удивление тем, что Бичахчяна досих пор не приобрел московский ЦСКА.

Бичахчяну 9 июля 2017 года исполнилось 18 лет.

Ранее сообщалось, что в услугахВаана Бичахчяна заинтересованы португальская «Бенфика», петербургский «Зенит» и еще три клуба.