Игрок «Ширака» Ваан Бичахчян в ТОП-13 лучших футболистов СНГ (видео)
11 июля 2017 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Футболист гюмрийского «Ширака» Ваан Бичахчян вошел в список 13 наиболее перспективных молодых футболистов постсоветского пространства. Видео обнародованно на российской Youtube-странице СОККЕР.
«Ваан Бичахчян – вот человек, который готов играть в Европе. У этого парня большое будущее, а вместе с ним и у армянского футбола», — говорится в ролике и выражается удивление тем, что Бичахчяна досих пор не приобрел московский ЦСКА.
Бичахчяну 9 июля 2017 года исполнилось 18 лет.
Ранее сообщалось, что в услугахВаана Бичахчяна заинтересованы португальская «Бенфика», петербургский «Зенит» и еще три клуба.
Самое значимое
17 июля «Манчестер Юнайтед», в составе которого играет капитан сборной Армении Генрих Мхитарян встретится с «Реал Солт-Лейк», за который в настоящее время выступает экс-игрок армянской сборной Юра Мовсисян.
Один из голов в составе гостей на 62-й минуте матча забил экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян, а у хозяев отличился бывший защитник сборной Англии и «Челси» Эшли Коул
В заключительный день Оганес Магакян (120 кг) в финальном поединке уступил представителю России Магомедамину Дибирову и удостоился серебряной медали
Чемпионами стали Левон Агасян (тройной прыжок) и Ерванд Мкртчян (3000 м с препятствиями)
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