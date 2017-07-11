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Турция направила войска к сирийской границе

Турция направила войска к сирийской границе
11 июля 2017 - 16:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Шесть транспортных автоколонн проследовали к району Мусабейли приграничной с Сирией турецкой провинции Килис.

Отмечается, что военно-транспортные средства отправлены Турцией для усиления своих подразделений и будут размещены на границе с Сирией, с противоположной стороны которой находится контролируемый курдами регион Африн, передает haqqin.az со ссылкой на Anadolu.

Как заявил ранее министр обороны Турции Фикри Ишык, Анкара не исключает проведения военной операции в Африне в случае исходящей из этого региона угрозы ее национальной безопасности. Турция считает силы сирийских курдов террористической организацией, связанной с террористической ПКК.

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