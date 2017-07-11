Турция направила войска к сирийской границе
11 июля 2017 - 16:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Шесть транспортных автоколонн проследовали к району Мусабейли приграничной с Сирией турецкой провинции Килис.
Отмечается, что военно-транспортные средства отправлены Турцией для усиления своих подразделений и будут размещены на границе с Сирией, с противоположной стороны которой находится контролируемый курдами регион Африн, передает haqqin.az со ссылкой на Anadolu.
Как заявил ранее министр обороны Турции Фикри Ишык, Анкара не исключает проведения военной операции в Африне в случае исходящей из этого региона угрозы ее национальной безопасности. Турция считает силы сирийских курдов террористической организацией, связанной с террористической ПКК.
Самое значимое
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Так, согласно исследованию, 83% водителей в Глендейле попадают в аварии чаще, чем в среднем в других городах
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Partner news
Последние новости
Хамес Родригес перешел из «Реала» в «Баварию» Мюнхенская «Бавария» договорилась о переходе колумбийского футболиста мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.
Перевернулся микроавтобус рейса Ереван-Анапа: Есть пострадавшие Микроавтобус рейса Ереван-Анапа перевернулся близ города Невинномысск Ставропольского края РФ, жертв нет.
WhatsApp и Twitter в числе худших компаний по защите данных от властей Согласно отчету, лучше всех себя в 2016 году показали Uber и Adobe.
Игрок «Ширака» Ваан Бичахчян в ТОП-13 лучших футболистов СНГ (видео) Футболист гюмрийского «Ширака» Ваан Бичахчян вошел в список 13 наиболее перспективных молодых футболистов постсоветского пространства.