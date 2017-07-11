В Android обнаружили секретную «кнопку паники»
11 июля 2017 - 16:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Пользователи обнаружили в операционной системе Android скрытую «кнопку паники» (panic button), которая позволяет моментально выключать опасное приложение.
Особый режим отслеживает частоту нажатия «Назад». В случае четырехкратного нажатия системной кнопки, ОС останавливает запущенное приложение и возвращает пользователя на домашний экран. Это необходимо для предотвращения работы вредоносных приложений, которые блокируют работу системы.
«Кнопка паники» находится на этапе тестирования, поэтому Google еще не анонсировала функцию. Соответственно, она доступна лишь некоторым пользователям Android 7.1. Проверить это можно лишь в файле config.xml в SystemUI APK, передает Lenta.ru со ссылкой на Bleeping Computer.
В марте 2017 года специалисты по информационной безопасности обнаружили, что смартфоны Samsung, LG, Xiaomi, Asus, Oppo и Lenovo продаются с предустановленным вредоносным программным обеспечением. Уточняется, что на разных устройствах были обнаружены шесть различных троянов. Один из них — Loki — может похищать конфиденциальные данные пользователей и показывать рекламу.
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