Перевернулся микроавтобус рейса Ереван-Анапа: Есть пострадавшие

PanARMENIAN.Net - Микроавтобус рейса Ереван-Анапа перевернулся близ города Невинномысск Ставропольского края РФ, жертв нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

Два пассажира (Арсен Азизян 1961 г.р. и Софик Алоян 1985 г.р.) и водитель (Сейран Шахвердян 1961 г.р) госпитализированы в больницу Невинномысска. Их состояние оценивается как средней тяжести.

В микроавтобусе Mercedes Vito с армянскими госномерами 34 FZ 906 находилось 7 человек.

Отмечается, что остальные пассажиры продолжили путь на других автомобилях.