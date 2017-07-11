Перевернулся микроавтобус рейса Ереван-Анапа: Есть пострадавшие
11 июля 2017 - 17:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Микроавтобус рейса Ереван-Анапа перевернулся близ города Невинномысск Ставропольского края РФ, жертв нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении.
Два пассажира (Арсен Азизян 1961 г.р. и Софик Алоян 1985 г.р.) и водитель (Сейран Шахвердян 1961 г.р) госпитализированы в больницу Невинномысска. Их состояние оценивается как средней тяжести.
В микроавтобусе Mercedes Vito с армянскими госномерами 34 FZ 906 находилось 7 человек.
Отмечается, что остальные пассажиры продолжили путь на других автомобилях.
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