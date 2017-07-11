Сирийские правозащитники и Трамп уверены в смерти лидера ИГ

PanARMENIAN.Net - Сирийские правозащитники подтвердили информацию о смерти лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом говорится в микроблоге Twitter Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) базирующегося в Лондоне.

Как рассказал директор SOHR Рами Абдул-Рахман, данные о гибели аль-Багдади подтвердили лидеры ИГ.

В Пентагоне отметили, что не могут подтвердить эту информацию, передает Republic.

При этом президент США Дональд Трамп прокомментировал новость о смерти аль-Багдади в твиттере. «Большая победа против ИГ!», – написал он.

Ранее о гибели лидера группировки сообщил иракский телеканал «Аль-Сумария» со ссылкой на неназванный источник.

О том, что аль-Багдади мертв, сообщалось уже несколько раз. В последний раз о его смерти заявляло Минобороны России в начале июня 2017 года. Отмечалось, что в результате авиадура в южном предместье Ракки российские военные уничтожили «высокопоставленных командиров террористической группировки, входивших в состав так называемого военного совета ИГ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны».При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у него нет «стопроцентного подтверждения информации на этот счет». В коалиции, возглавляемой США, также говорили, что не могут подтвердить российское сообщение о гибели аль-Багдади.

Сообщения о смерти лидера ИГ появлялись в ноябре 2014 года, в апреле 2015, в июне, октябре и декабре 2016 года. В последний раз публичное видео с участием аль-Багдади появлялось в 2014 году. «Исламское государство» распространяло аудиозапись якобы с речью своего лидера в ноябре 2016 года.