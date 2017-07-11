Хамес Родригес перешел из «Реала» в «Баварию»

PanARMENIAN.Net - Мюнхенская «Бавария» договорилась о переходе колумбийского футболиста мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.

Полузащитник проведет два года в аренде до 30 июня 2019 года, после чего будет выкуплен. Родригес подпишет контракт после прохождения обязательного медицинского обследования, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу немецкой команды.

Родригес включен «Баварией» в список игроков, которые отправятся на тренировочный сбор в Китай и Сингапур с 16 по 28 июля.

«Подписание Родригеса было большим желанием главного тренера команды Карло Анчелотти. Вместе они успешно работали в «Реале», - прокомментировал подписание контракта с футболистом председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

«Хамес может играть на нескольких позициях, является большим мастером стандартов, опасен у ворот соперника. Нет никаких сомнений, что этот трансфер значительно поднимет уровень нашей команды», - добавил он.

Родригес перешел в «Реал» перед началом сезона-2014/15 за €80 млн в статусе лучшего бомбардира чемпионата мира - 2014 (шесть голов). В составе испанского клуба колумбиец стал двукратным победителем Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17), Суперкубка УЕФА (2014, 2016), клубного чемпионата мира (2014, 2016) и чемпионом Испании (2016/17). Родригес провел за «Реал» 111 матчей, забил 36 голов и сделал 41 результативную передачу. За сборную Колумбии игрок провел 53 матча и забил 18 голов.