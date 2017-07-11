В армянском Ванадзоре обнаружили факт продажи конфет из Азербайджана

PanARMENIAN.Net - На центральном рынке города Ванадзор продают конфеты из Азербайджана. Об этом сообщила редактор местного телеканала «Лори» Наринэ Аветисян.

Азербайджанскими конфетами женщину угостили, когда она была в гостях у своих родственников. Спросив, где куплены сладости, Аветисян отправилась на центральный рынок.

Здесь ей сказали, что азербайджанские конфеты действительно были в продаже, но уже закончились, передает Rusarminfo.ru.

24 апреля 2017 года в одном из ереванских магазинов также был зафиксирован факт продуктов с маркировкой Product of Azerbaijan. Спустя два дня Государственная служба безопасности продуктов питания Армении провела проверку и подтвердила факт продажи азербайджанских яблок на рынках Еревана. Обнаруженные яблоки были изъяты из продажи и направлены на утилизацию, после чего была начата проверка по факту ввоза в страну азербайджанских продуктов.