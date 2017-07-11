В Армении организуют рок-фестиваль международного уровня
11 июля 2017 - 19:08 AMT
PanARMENIAN.Net - В армянском городе Цахкадзор с 2017 года будет проходить новый рок-фестиваль Epic Air Rock Fest, на который будут съезжаться известные музыканты из разных стран. Об этом 11 июля рассказал журналистам глава, соучредитель и координатор проекта Epic Геворг Аветисян
Фестиваль Epic Air Rock Fest 2017 состоится в рамках международной летней школы Epic в армянском городе Цахкадзор с 12 по 13 августа.
«В плане музыкантов и технической оснащенности мы можем соперничать с другими известными рок-фестивалями», – сказал он, передает «Новости-Армения».
По словам главы Ассоциации рока Армении Вардана Григоряна, на фестивале выступят лучшие армянские рок-группы, такие как Dogma, EMPYRAY, Vostan Hayots, Nemra, Vordan Karmirm Vishup Ensemble и две группы из Грузии.
«Фестиваль будет высокого качества как технически, так и в плане исполнения. Все группы будут тщательно готовиться. В следующие годы фестиваль планирует расширить свои границы и привлечь музыкантов из Британии и Швеции, с которыми уже есть договоренность», – отметил он.
В свою очередь, начальник управления по маркетингу и стимулированию рынка Госкомитета по туризму Армении Гоар Алоян добавила, что подобный фестиваль поможет привлечь больше молодых туристов в Армению.
«Это интересно, это что-то новое! Фестиваль позволит узнать Армению не только как страну с очень богатыми культурно-историческими ценностями, но и как страну, в которую можно приехать и отлично провести время», - сказала она.
Фестиваль Epic Air Rock Fest 2017 будет организован при содействии компании ОАО «Ростелеком».
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В ходе встречи присутствующим на турецком языке представили культурное и историческое наследие армян Змюрны, истории их вынужденной миграции и последующая судьба.
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
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