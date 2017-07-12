Налбандян на встрече с Мамедъяровым подчеркнул необходимость стабилизации обстановки на линии соприкосновения

PanARMENIAN.Net - В Брюсселе 11 июля состоялась встреча министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда (США), Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция). На встрече также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Отмечается, что на встрече продолжились обсуждения вокруг создания соответствующих условий с целью продвижения переговорного процесса по урегулированию карабахской проблемы.

Налбандян подчеркнул необходимость стабилизации ситуации на линии соприкосновения, и с этой целью была отмечена важность выполнения достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.

Сопредседатели МГ ОБСЕ попросили глав МИД передать президентам двух стран их предложение об организации в течение 2017 года.

Была достигнута договоренность о проведении следующей встречи глав МИД Армении и Азербайджана в сентябре 2017 года в Нью-Йорке, в рамках Генассамблеи ООН.