Российский военный советник погиб в Сирии
12 июля 2017 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В Сирии погиб капитан российских сухопутных войск Николай Афанасов, сообщили в Минобороны России. Афанасов был военным советником, он погиб в ходе минометного обстрела со стороны боевиков в провинции Хама. Когда это произошло, не уточняется.
Афанасова посмертно представили к государственной награде, передает Meduza.
Россия ведет военную операцию в Сирии против террористов с сентября 2015 года. За это время, по официальным данным Минобороны, там погибли более 30 военнослужащих и военных советников.
Помимо военнослужащих, как выяснили российские и западные СМИ, в сирийской операции также участвуют бойцы частных военных компаний.
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