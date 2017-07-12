Женская сборная Армении по баскетболу в 2017 году будет выступать в дивизионе С на ЧЕ
12 июля 2017 - 15:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Сборная девушек Армении по баскетболу до 18 лет заняла второе место на чемпионате Европы в дивизионе «С». Армянская команда уступила только основному сопернику – Кипру.
По словам старшего тренера сборной Ваагна Арутюняна, причины поражения носят психологический характер, поскольку отсутствовали несколько лидеров команды.
«Я был уверен, что мы едем на Мальту за чемпионством. Но, начиная с церемонии открытия, наши баскетболистки были напряжены. Соперники стояли в количестве 11-12 человек, а нас было 7. Как известно, в составе команды отсутствовали наш первый номер Виктория Тоноян и еще ряд ключевых игроков.
Первая игра была с Кипром. В ней решался вопрос чемпионства. Они почувствовали, что наши баскетболистки психологически напряжены и во второй половине матча получили преимущество. Наши силы истощились, но не физически, а психологически. Практически мы играли без замен», - сказал Арутюнян, передает НОК Армении. Наставник осознает, что его подопечные сильнее сборной Кипра. Он уверен, что и в этом составе его команда не проиграла бы, если игра состоялась хотя бы на второй день.
«Даже для болельщиков мы были первыми».
В 2017 году планируем сыграть в дивизионе «В», однако еще не решено где, в возрастной группе до 18 или до 20 лет. В дивизионе «С» нам больше делать нечего», - отметил тренер.
В первенстве Европы дивизиона «В» участвуют команды свыше 20 европейских стран.
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