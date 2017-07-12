Президент Армении назначил новых послов в Канаде и Дании
12 июля 2017 - 12:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 12 июля назначил новых послов РА в Канаде и Дании.
Новым послом Армении в Канаде стал депутат Левон Мартиросян. Указ о назначении Мартиросяна послом РА в Канаде 12 июля подписал президент Армении Серж Саргсян.
Также другим указом Саргсяна от 12 июля, Армен Еганян освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Канаде. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.
Другим указом президента, послом Армении в Дании назначен экс-министр иностранных дел Армении Александр Арзуманян.
Также указом президента Армении Сержа Саргсяна от 12 июля, Грачья Агаджанян освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Дании и Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.
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