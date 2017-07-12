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Трамп: Члены партии демократов создают помехи и тормозят процесс работы

Трамп: Члены партии демократов создают помехи и тормозят процесс работы
12 июля 2017 - 12:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп обвинил членов Конгресса от Демократической партии в фактическом саботаже усилий, предпринимаемых его администрацией, включая процесс утверждения кандидатов, предложенных им на занятие руководящих постов в различных федеральных ведомствах и службах.

«Демократы в Сенате утвердили лишь 48 из предложенных президентом 197 кандидатов. Они (демократы – ред.) не в состоянии одержать победы, поэтому все, что они (сейчас – ред.) делают - это тормозят процесс (назначений – ред.) и чинят помехи», - написал 12 июля в своем микроблоге Твиттер Трамп.

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