Глава Минтранса РА: Торговые коридоры через Абхазию и Южную Осетию облегчат грузоперевозки для Армении
12 июля 2017 - 14:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Создание торговых коридоров между Россией и Грузией через Абхазию и Южную Осетию облегчит процесс грузоперевозок для Армении. Об этом 12 июля заявил журналистам министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян.
«Это продолжительный процесс, который, в первую очередь, связан с грузино-российскими отношениями. Ведется работа», - сказал министр, передает Aysor.am.
На вопрос будет ли Армения вовлечена в переговоры, Мартиросян ответил, что работает российско-грузино-швейцарская группа.
«Последняя встреча была в Праге, и вероятно, будут предложения на различных встречах», - отметил он.
По его словам, в результате задействования коридоров появится альтернативная автодорога для грузоперевозок, что намного облегчит этот процесс, появится конкуренция, что приведет к снижению цен на экспорт и импорт.
«Надеемся, что это произойдёт скоро», - подчеркнул глава Минтранса Армении.
Ранее сообщалось, что представители Москвы и Тбилиси договорились приступить к реализации подписанного в 2011 году договора «О торговых коридорах» между Россией и Грузией через бывшие грузинские автономии - Абхазию и Южную Осетию. Об этом стало известно по итогам переговоров в Праге заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии, посла Зураба Абашидзе.
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